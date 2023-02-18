Пив власну сечу: у Туреччині дідусь з діабетом жив вісім днів під завалами

62-річний Хюсейн Бербер уникнув розчавлення до смерті, коли стеля його квартири на першому поверсі обвалилася навколо нього, і її затримали холодильник і шафа.

Він залишився сидіти в кріслі в повній темряві в руїнах 15-поверхового будинку, де він жив зі своєю родиною в Антак’ї в південній провінції Хатай у Туреччині.

Хюсейн, який хворіє на цукровий діабет, розповів, як він нишпорив у темряві й знайшов єдину пляшку води, яку випив .

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Він зневоднився, його горло пересохло й захрипло, коли він постійно кричав, сподіваючись попередити рятувальників, коли вода закінчилася.

Хюсейн сказав, що нарешті йому спала на думку помочитися в порожню пляшку з водою, а потім почекати, поки його сеча охолоне, перш ніж випити її.

Йому також вдалося підібрати килимок і обернутися ним, щоб зігрітися, оскільки нічна температура опускалася нижче нуля в місті, де більше половини будинків зруйнувалися.

П’ятеро інших членів його сім’ї, включаючи його сина та онуків, залишилися неушкодженими, втекли на вулицю, коли землетрус стався відразу після четвертої ранку в понеділок минулого тижня.

Медичний персонал неодноразово казав йому, що його виживання, незважаючи на всі шанси, було дивом після того, як його доставили на відновлення до міської лікарні в Мерсіні.

Хюсейн зізнався, що у нього були темні думки про те, що ніхто не прийде, щоб врятувати його, коли він потягував з пляшки власну сечу, щоб підтримувати себе протягом кількох днів.

– Я відчув трохи полегшення, коли почув, що нагорі ведуться роботи, але моє горло роздулося від крику.

Чоловік нічого не пам’ятає після того, як його витягли.

– Мене врятували, я вийшов, і мені хотілося води і їжі, особливо води.

Хусейн розповів, як він вірив, що його мусульманська віра врятує його.

Член турецької медичної рятувальної групи, яка врятувала його, сказав, що люди під завалами можуть прожити до п’яти днів.

– Все, що перевищує п’ять днів, – це диво, – додав він.

Деніз Гезер, спеціаліст з внутрішньої медицини міської лікарні в Мерсіні, сказав, що багато людей, які опинилися під завалами, вижили після того, як змогли дістати воду в пляшках або інших ємностях.

Мохана Аміртараджа, консультант з хірургії Лікарів без кордонів (MSF), сказала, що зневоднення відбувається швидше у дітей.

На запитання, чи є вживання сечі справжньою стратегією виживання, вона сказала, що не рекомендувала б цього.

Але вона додала, що є повідомлення про випадки людей, які вижили таким чином. Але з часом ви побачите, що ви стаєте все більш і більш зневодненими… ваша сеча стає все більш і більш концентрованою. Тож фактичний вміст води у вашій сечі знизиться.

Лікар Хусейна, сказав, що йому потрібно лише забезпечити підтримуюче лікування.

– У нього немає зламаних кісток, його загальний стан досить добрий… Він фактично подбав про себе там. Наш пацієнт вийшов у дуже хорошому стані – додав лікар.

На медичних веб-сайтах стверджується, що люди, які п’ють прозору сечу з високим відсотком води, майже не зазнають шкоди.

Але більш концентрована сеча золотистого кольору з більшим відсотком солей, сечовини та інших продуктів життєдіяльності може призвести до подальшого зневоднення.

Інші люди, що вижили під завалами в Туреччині, розповідали, що їли квіти, білковий порошок, вазелін і навіть комах.