Це ганьба коли Верховна Рада пише закони, які вимагають від людей вакцинуватись, носити маски, а сама цього не виконує. Сьогодні у парламенті провакциновано не більше 50%.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Перед входом у зал ВР провіряти: якщо ти вакцинований – заходь, якщо ж не вакцинований – за власний кошт здай антигент-тест. 15 хвилин і заходь, якщо не захворів. І так кожні два дні. Це найкраща мотивація, – розповів Радуцький.

За словами чиновника, Верховній Раді не потрібно нікого заганяти до вакцинації.

– Найкраще заохочення вакцинуватись – це дати людині вибір: або реанімаційне ліжко з ШВЛ або вакцина і не хворіти та не заражати нікого, – додав він.

Також Радуцький заявив, що виступає проти того, щоб платити людині для того, щоб вона вакцинувалась.

Окрім того політик розповів, яка ситуація у Відні з Covid-сертифікатами Дії.

– Стояв я з сертифікатом вакцинації Дії, а поруч француз із паперовим. Мене в ресторан пустили з Дією, а француза з паперовим не пустили, бо не спрацювала система в закладі, – пояснив Радуцький.

Як додав чиновник, у Відні немає обов’язкової вакинації так само як і в Україні, але є вільні обмеження: хочеш роби щеплення або плати за тест.