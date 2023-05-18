Рік тому 67-річний Богдан Глас зі Львова підхопив коронавірус. Після перенесеної хвороби у раніше здорового чоловіка почалися ускладнення…

Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова врятували 67-річного чоловіка з критичним ускладненням від гострого інфаркту міокарда. Уперше у своїй практиці хірурги застосували новітню внутрішньосудинну методику.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіли співробітники клініки.

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– Рік тому 67-річний Богдан Глас зі Львова підхопив коронавірус. Після перенесеної хвороби у раніше здорового чоловіка почалися ускладнення, – пишуть медики.

За їхніми словами, спочатку Богдану діагностували менінгіт, від якого він тривалий час лікувався. Далі з’явилися постійна втома і часті запаморочення. А трохи більш як тиждень тому він несподівано почав важко дихати і знепритомнів. Донька викликала швидку.

У критичному стані чоловіка доправили до лікарні Святого Луки. Після обстеження медики виявили гострий інфаркт міокарда. Відлік часу пішов на хвилини. Пацієнта екстрено повезли в операційну.

Для відновлення кровотоку лікарі провели стентування – встановлення металевого каркаса у вигляді сітки для розширення звуженої судини серця.

Але навіть після цього головний м’яз пацієнта не запрацював належним чином. Кров із киснем не надходили до життєво важливих органів і систем. У чоловіка розвинувся кардіогенний шок – одне з найпоширеніших ускладнень інфаркту. У 90% пацієнтів призводить до смерті.

Щоб врятувати Богдана, лікарі наважуються застосувати нову для них методику – вперше у своїй практиці встановити аортальний балонний контрпульсатор.

Це маленький внутрішньосудинний пристрій, який вводять у серце через єдиний прокол у стегновій артерії. Балон поступово починає роздуватися, проштовхує кров в обох напрямках, покращує кровотік і насичення організму киснем.

– Одразу після введення контрпульсатора фракція викиду серця, тобто показник ефективності його роботи, підвищилася з 10% до 40%. Пацієнта вдалося врятувати, – повідомили медики.

За словами лікарів, зараз Богдан почувається добре: уже самостійно ходить, у нього відновилося мовлення. На одинадцяту добу після операції його виписали з лікарні. Попереду на нього чекає період відновлення.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова