Фахівці лікарні Св. Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова провели успішне хірургічне лікування онкології у 29-річної пацієнтки, організм якої рак вразив вже вдруге.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіли співробітники лікарні.

– Два роки тому Марія звернулася до наших фахівців з болями в животі. Повне обстеження показало гостру кишкову непрохідність, яку викликало новоутворення, – пишуть медики.

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За їхніми словами, була проведена операція з видалення пухлини з первинним відновленням безперервності кишечника. Надалі молода жінка отримала хіміотерапевтичне лікування.

Відзначається, що Марія слідувала всім рекомендаціям лікарів-онкологів і проходила регулярні обстеження. Але через рік на плановому КТ була виявлена ще одна злоякісна пухлина, цього разу шлунка.

Фахівці II хірургічного відділення Центру хірургії лікарні Св. Пантелеймона провели оперативне втручання, яке ускладнювалося тим, що пухлина встигла прорости в інші органи черевної порожнини.

В результаті хірурги видалили частину шлунку з новоутворенням, частину підшлункової залози, дванадцятипалу кишку, жовчний міхур, частину товстої кишки, на які поширився рак.

Все пройшло успішно. Шість днів Марія перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Потім два тижні у відділенні II хірургії Центру хірургії проходила відновлення і подальше лікування.

Зараз жінка почувається краще і дякує лікарям за двічі врятоване життя. Хоча на Марію чекає тривале лікування, оптимізму вона не втрачає. Каже, що боротиметься за життя, яке таке прекрасне.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова