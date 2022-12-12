В ізраїльському медичному центрі Ассута в Ашдоді на початку грудня народилася дівчинка, в животі якої медики виявили ембріон. Це були залишки принаймні одного брата або сестри дитини, які лікарі оперативно видалили.

Як повідомили в клініці, мати і дитя почуваюся добре.

Відзначається, що випадки, коли в плоді знаходиться плід, відбуваються досить рідко: один раз на кожні 500 тис. пологів.

Зараз дивляться

За словами лікарів, перевірки та УЗД на пізніх термінах вагітності вже виявили, що у дівчинки збільшений живіт, а після природних пологів медики уважно оглянули її і підтвердили, що всередині новонародженої щось є.

За словами директора відділення неонатології в Ассуті Омера Глобуса, ембріон не був у тому вигляді, яким його собі зазвичай уявляють.

Глобус сказав, що існує низка теорій щодо того, як відбуваються такі випадки, одна з яких полягає в тому, що вагітність починається двійнятами, але потім один з ембріонів поглинається іншим.

Це відбувається як частина процесу розвитку плода, коли є порожнини, які закриваються під час розвитку, і один з ембріонів потрапляє в такий простір, додав неонатолог.

Джерело: The Times of Israel