У Національному реабілітаційному центрі Незламні продовжують своє лікування та відновлення два брати – Ігор та Роман Хрущі – безстрашні воїни окремої штурмової бригади, до якої вступили добровольцями.

Першим до Львова привезли 30-річного Романа. На початку червня під час штурму ворожих позицій поблизу Бахмута Роман зазнав важкого поранення – уламки російської міни понівечили всю праву половину тіла.

Тоді саме молодший брат витягнув його з-під мінометного обстрілу та допоміг дістатись найближчого укриття.

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У Романа найбільше постраждали права рука і права нога. Був великий ризик того, що чоловік не зможе згинати стопу, а значить і ходити. Хірурги Центру Незламні зшили поранення та досі відновлюють його литковий м’яз.

24-річного Ігоря поранило через два місяці. Того дня, поблизу Андріївки, уламки російського снаряду посікли йому ліву сідницю, відсікли великий палець правої ноги та розтрощили ліву стопу. Ще на етапі евакуації медики пришили хлопцю палець, аби той не втратив його.

Перша зустріч братів у Львові після двомісячної розлуки була емоційною.

– Ой, та в мене сльози в очах стояли. Дуже хотів обняти брата, батька, маму, всіх рідних, які у Львові мене зустрічали, – згадує Ігор Хрущ.

А Роман додає, що дуже радий, що брата скерували на реабілітацію саме до Львова. Тут вони знову можуть бути разом, аби надолужити втрачене спілкування та обговорити плани на майбутнє.

У Національному реабілітаційному центрі Незламні з братами Хрущами працює команда хірургів, фізичних терапевтів та ерготерапевтів. За цей час загоїлись травми обох захисників, відновились також функції ушкоджених ніг.

У мирному житті Ігор був студентом, Роман – художником, викладав в академії друкарства.

Нині ж брати Хрущі мріють про перемогу України у війні. Планують і надалі продовжувати свою боротьбу з ворогами – дуже хочуть стати інструкторами з тактичної підготовки, щоби передати свій бойовий досвід іншим захисникам.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова