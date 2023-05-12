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Реабілітація поранених: стрільба з лука і зміцнює, і покращує настрій

12 Травня 2023, 12:17
Валентина Андрейко журналістка
незламні

Команда Центру Незламні шукає все нові і нові методики і форми реабілітації наших поранених. Тут уже запровадили боулінг, а ось тепер з’явилася стрільба з лука.

Цей вид спорту, начебто, не має нічого спільного з атлетикою, але зміцнює мʼязи тулуба та рук, що надзвичайно важливо для хлопців, які проходять реабілітацію.

А ще стрільба з лука покращує координацію. Це завдання теж стоїть перед реабілітологами.

Сьогодні уже можна сказати, що після тренування у лучників-новачків покращується настрій, знімається стресовий стан.

Перший досвід стрільби з лука настільки сподобався хлопцям, що багато з них хочуть продовжити тренування, щоби, не більше-не менше, підготуватися до участі у міжнародних змаганнях ветеранів – Іграх Нескорених.

Нехай це буде в майбутньому, але мета вже поставлена.

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Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова

Теги
Ігри нескорених Незламні реабілітація
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