Уряд додав до Програми медичних гарантій два нових пакети: з реабілітації та психічних розладів, повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

Через війну сотні українців, що отримали поранення, потребують тривалої реабілітації. Тисячі громадян України або самі зазнали поранень, або стали свідками обстрілів, руйнування домівок, втратили близьких. Цей травматичний досвід може призвести до психічних захворювань. Відповідно потрібно було вносити зміни в організацію процесу реабілітації та психологічної допомоги.

Від початку воєнних дій українці можуть отримати за направленням сімейного чи особистого лікаря безоплатні послуги з реабілітації. Зокрема, первинне обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою, створення індивідуального плану лікування, лабораторні дослідження, консультація фахівців та психологічний супровід.

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НСЗУ повідомляє, що за цей рік послуги з реабілітації отримали пацієнти за двома пакетами:

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату – 168 тис. осіб.

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи – 88 тис. осіб.

З 1 листопада Уряд додав нові пакети та збільшив тариф на стаціонарну реабілітацію.

За пакетом Комплексна реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах у медичних закладах застосовуватиметься європейський підхід. Тобто пацієнт зможе отримати всі необхідні послуги в одному медзакладі як у гострому, так і в підгострому реабілітаційному періоді.

Це стосується як фізичної та реабілітаційної медицини, так і психологічної реабілітації. У штаті лікарні повинно бути стільки фахівців з реабілітації, щоб вони змогли приділяти кожному пацієнту щонайменше три години на день.

Важливо, що збільшується мінімальний термін реабілітації – з 14 до 21 дня, а також тариф на реабілітацію у стаціонарних умовах – з 10,5 тис. грн до 33 тис. грн.

За пакетом Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги збільшується капітаційна ставка для сімейних лікарів, які мають відповідну освіту та можуть провести ранню діагностику, надати базову психологічну допомогу, направити до фахівця.

Укласти контракти із НСЗУ на ці пакети медзаклади можуть із 1 листопада.

Джерело: Михайло Радуцький