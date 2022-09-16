У Національному реабілітаційному центрі “Незламні” Першого медоб’єднання Львова встановили перший біонічний протез руки. Його отримав 33-річний Михайло Юрчук. Захисник втратив руку і ногу навесні під Ізюмом, а сьогодні знову може рухати пальцями.

Також стартував благодійний збір на біонічні протези для українців.

Реабілітація українських воїнів: у Львові встановили перший біонічний протез руки / 6 зображень

– Встановлення першого біонічного протеза – це ще один важливий крок до порятунку українців саме в Україні. Цього потребують сотні людей. І ми працюємо, щоб дати їм цю можливість, – упевнений генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Повідомляється, що тим, хто втратив верхню кінцівку, зазвичай встановлюють гаки або косметичні протези. Перші – для роботи, другі – щоб не привертати увагу.

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Однак дійсно якісним рішенням для таких людей є біонічний протез руки. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Людина напружує м’яз на ампутованої кінцівки і кисть реагує.

– Пам’ятаєте сльози щастя, коли вперше побачили відео про сім’ю Степаненко, яка постраждала під час авіаудару по вокзалу Краматорська і яку протезували в США? Тепер це стало реальністю в Україні, у Львові, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами директора з розвитку першого медоб’єднання Львова Ірини Заславець, Національний центр реабілітації “Незламні” – це унікальне місце, де кожен, хто постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим, протезованим та реабілітованим.

– І все це вдома, тобто в своїй країні, успішно роблять наші лікарі для наших людей, – констатує Ірина.

За її словами, з кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять хірург, травматолог, протезист, фахівець з реабілітації та фахівець з ментального здоров’я.

Оскільки на протезування очікують сотні поранених війною українців, Національний центр реабілітації спільно з благодійною платформою dobro.ua започаткували благодійний проект “Протези для незламних”, завдяки якому щонайменше півсотні українців отримають надсучасні біонічні протези.

Для цього потрібно зібрати 100 млн гривень. Долучитися просто: потрібно перейти на сайт dobro.ua і натиснути кнопку “Підтримати”.

Також можна відправити благодійну SMS вартістю 20 грн на номер 88001.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова