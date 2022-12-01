Віце-прем’єр Китаю Сунь Чуньлань заявив вчора, 30 листопада, про ослаблення деяких заходів державної політики нульового рівня Covid-19, зокрема, блокувань багатомільйонних міст. За словами високопоставленого чиновника, варіант Омікрон менш патогенний.

– У зв’язку зі зниженням патогенності варіанту Омікрон, підвищенням рівня вакцинації і накопиченням досвіду по боротьбі зі спалахами і їхнього запобігання, Китай стикається з новим етапом, – повідомив Сунь.

Як зазначає державне ЗМІ Сіньхуа, в декількох регіонах, в тому числі в Шанхаї, почали знімати блокування попри зростання кількісті нових випадків захворювання.

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Повідомляється, що 30 листопада Китай повідомив про 36 061 новий випадок інфікування Covid-19, що трохи менше, ніж 29 листопада, коли було зареєстровано 37 828 випадків.

Відзначається, що хоча зняття обмежень може бути ознакою того, що вимоги масових протестів були почуті, влада не виявляє терпимості до волевиявлення народу і продовжує вистежувати і затримувати людей, що вийшли на вулиці.

Нагадаємо, що минулого тижня протягом декількох днів пройшли акції протесту в масштабах, небачених в Китаї протягом десятиліть. Зростаюче розчарування політикою нульового рівня Covid-19 переросло в гнів і горе після загибелі 10 людей в результаті пожежі в будівлі в Урумчі провінції Сіньцзян.