Боєць з Франківщини отримав важке поранення на фронті – йому відірвало ніс. Лікарі сформували йому новий, з ребра та вушних хрящів.

Про унікальні операції з реконструкції обличчя розповіла одному із українських ЗМІ лікарка-отоларинголог Наталія Комашко з Івано-Франківська, яка працювала на місії Face the future.

Медикиня з університетських років мріяла потрапити на лекцію від Пітера Адамсона – всесвітньо відомого пластичного хірурга. А вийшло навіть попрацювати з ним в одній операційній.

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Чому пішла працювати на місію

Війна, а також порада її старшого брата, який служив на передовій, переконали Наталію приєднатися до місії.

– Розумієш, ти маєш це зробити, бо не факт, що я не буду в цій когорті пацієнтів, яким треба буде відновити тіло, – казав брат отоларингологині.

Операції з реконструкції

На місії Face the future зібралася професійна команда.

Разом медики успішно виконували складні операції з відновлення обличчя та інших частин тіла наших захисників.

Наталія Комашко поділилася однією із операцій, яку вони здійснювали під час місії.

– Наш земляк був важко поранений на фронті, йому відірвало ніс. Ми вирішили сформувати його з ребра та вушних хрящів. А шкіру з лоба натягли на вже сформований ніс, – розповідає медикиня.

Перший етап операції здійснювався спільно з американськими колегами навесні.

Наступні етапи українські хірурги робили вже самі, бо це праця, яка проходить у кілька періодів.

Вже у липні чоловік був із носом.

Наталія каже, що ніколи не повірила б у те, що вона колись робитиме такі важкі реконструкції.

– Це просто фантастично, і мені зараз самій ще не віриться, бо я була лікарем-отоларингологом, займалася дуже ніжними та делікатними операціями. А зараз роблю такі реконструкції, – ділиться лікарка.

Джерело: Gluzd.org.ua

Фото: Наталія Комашко