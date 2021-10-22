Ситуація із захворюваністю в Україні продовжує погіршуватися. Так, країна вже на другому місці за добовою кількістю смертей від Covid-19 серед європейських країн та третя у світі.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Лідерами за кількістю летальних випадків у Європі є Росія, де за добу померло 1 036 людей, Україна (546) та Румунія (448).

Найбільше хворих за добу в світі зафіксували у США (понад 80 тис.), Великій Британії (понад 52 тис.), Росії (понад 36 тис.), Туреччині (понад 28 тис.) та Україні (понад 22 тис.).

За весь час пандемії коронавірусу в світі захворіли 243 млн людей, а за добу – 461 тис. Загалом померли від Covid-19 4,9 млн пацієнтів, а за останні 24 години – 7 194 людини.

Нині активно хворіють 17,8 млн людей, з них 76 тис. перебувають у важкому та критичному стані.

Станом на 22 жовтня в Україні зафіксували 23 785 нових випадків Covid-19 – це найбільша кількість хворих за весь час пандемії. За добу померли 614 пацієнтів. Найбільше смертей від ускладнень підтвердили у Донецькій області – 94 людини.

Через зростання випадків коронавірусу в країні активно почали вакцинуватися від Covid-19. За минулу добу, 21 жовтня, щеплення отримала рекордна кількість людей – 269 666.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, отримали дві дози – 6 829 174 людини. Детальніше про коронавірус та вакцинацію – читайте на Фактах ICTV.