Голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пояснив, як втілюватимуться норми законопроєкту 3496-IX, стосовно збереження репродуктивних клітин військовослужбовців.

Михайло Радуцький наголосив – наразі немає жодних правових підстав для утилізації репродуктивних клітин загиблих бійців.

Збереження репродуктивних клітин

Перше, що зазначив нардеп – у разі загибелі військового, його репродуктивні клітини не будуть утилізуватися.

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Законопроєкт стосується лише тих військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей. Про загиблих воїнів не йдеться.

Зміни до законодавства

Внесення відповідних правок було процесуальним заходом, задля уникнення конфлікту зі статтею 248 Цивільного кодексу. Нею передбачається припинення представництва за довіреності після смерті довірителя.

До часу, коли закон набуде чинності, 23 березня 2024 року, Верховна Рада прийме зміни до Цивільного кодексу. Враховуватимуться інтереси сімей загиблих воїнів.

Джерело: Михайло Радуцький