Лікарі повідомили про рідкісний випадок: 31-річна американка народила дитину після власної смерті.

У нещодавній публікації в науковому медичному журналі описано унікальний випадок, що стався у лікарні Університету охорони здоров’я Флориди (США). 31-річна породілля, якій діагностували смерть мозку внаслідок важкого інсульту, завдяки зусиллям лікарів змогла народити здорову дитину.

Медики вважають, що цей випадок справді унікальний, оскільки попри смерть матері вдалося врятувати немовля.

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Як зазначили дослідники, у науковій літературі є згадка про щонайменше 35 вагітних пацієнток, у яких стався крововилив у мозок, що призвів фактично до смерті породіль. Вісім дітей загинули в утробі (23%), а 27 (77%) народилися живими, але двоє згодом померли.

Щоправда, вчені Університету охорони здоров’я Флориди сумніваються у достовірності цих даних: імовірно, показники виживання плода при такому діагнозі у матері насправді нижчі, просто випадки з поганими результатами зазвичай рідше оприлюднюються.

У даному випадку дитина народилася цілком здоровою на 33-му тижні вагітності після того, як її мати вже 11 тижнів була мертвою.

На світ з’явилося немовля вагою 2,142 кілограма, за шкалою Апгар його розвиток оцінили у 8 балів із 9. Дитина почувалася добре і через п’ять днів її виписали додому.

Матір після пологів відключили від апарату ШВЛ.

Жінці був 31 рік, пацієнтка хворіла на гіпертонію і були шпиталізована з гострим головним болем та судомами на 22-му тижні вагітності.

Комп’ютерна томографія показала крововилив, внаслідок якого виник набряк мозку, а більшість внутрішньочерепних артерій сильно звузилися.

Медики провели зовнішній шлуночковий дренаж, щоб знизити підвищений внутрішньочерепний тиск, і поклали вагітну у відділення нейрореанімації.

На жаль, невдовзі жінці діагностували смерть головного мозку.

Всесвітній проєкт Смерть мозку визначає смерть мозку як повну і незворотну втрату функції мозку, кому без реагування з втратою здатності до свідомості, стовбурових рефлексів і здатності до самостійного дихання.

Однак родина висловила бажання підтримувати функції тіла померлої задля збереження вагітності і зрештою можливого народження дитини. Лікарі зголосилися на такий крок.

Акушерка постійно перебувала біля ліжка породіллі, стежачи за частотою серцевих скорочень та рухами плода. Через 11 тижнів, на 33-му тижні вагітності, пацієнтці провели кесарів розтин.

Завдяки професіоналізму медиків маля побачило світ, попри смерть власної матері.

Джерело: Cureus