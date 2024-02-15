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Рідкість у такому поважному віці: у Вінниці 82-річній львів’янці зробили операцію на печінці

15 Лютого 2024, 13:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

Фахівці Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова зробили свого роду унікальну операцію на печінці 82-річній мешканці Львова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники клініки.

Пошук клініки

– Під час обстеження львівськими колегами у Марії Тимофіївни було виявлено новоутворення в печінці, – йдеться в повідомленні.

За словами медиків, постало питання пошуку фахівців, які змогли б кваліфіковано провести оперативне втручання пацієнтці в такому поважному віці, забезпечити якісний анестезіологічний супровід і післяопераційний догляд.

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Унікальний випадок

Вибір припав на вінницьку клініку, де зазначили, що випадок Марії Тимофіївни є свого роду унікальним: в Україні всього близько 10 пацієнтів, яким у такому віці було проведено операцію на печінці.

Сама жінка дуже задоволена результатами лікування і щиро дякує медикам лікарні Пирогова.

Джерело: Вінницька ОКЛ

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Вінниця літні люди Медики Операція
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