Рідні мобілізованих в РФ записали відеозвернення до Путіна, в якому вони скаржаться, що у солдатів через відсутність елементарних умови для особистої гігієни з’явилися воші і почалася короста.

Вони також нарікають на те, що мобілізовані не були достатньо підготовлені, але їх відправили на вогневий рубіж на початку жовтня.

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– Шановний Головнокомандувач Володимир Володимирович Путін, звертаються до вас дружини і матері мобілізованих 394, 143 полків з Приморського краю. Наше звернення до вас викликане тим, що на місцевому рівні нас ніхто не чує, – кажуть рідні у відео в Telegram-каналі NEWS.VL.

Наразі, чуємо далі в зверненні, перебуваючи на першій лінії, у них не було заміни для відпочинку, немає можливості дотримуватися особистої гігієни, від чого у військовослужбовців завелися білизняні воші і почалася короста.

Близькі скаржаться, що належна медична допомога не надається, внаслідок чого у російських мобілізованих загострилися хронічні захворювання.