До Дня Збройних сил України співробітники Національної спеціалізованої дитячої лікарні Охматдит на своїй сторінці в Facebook з гордістю розповіли про свою колегу, яка пішла служити в ЗСУ.

– Ольга Севрук з позивним Колібрі сьогодні старший бойовий медик 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ, – пишуть медики.

За їхніми словами, до цього вона працювала в онкологічному відділенні Охматдиту дитячим лікарем-психологом з відновлення втрачених функцій після операцій на головному мозку.

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Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення, Охматдит приймав поранених як дітей, так і дорослих. Ольга працювала і з маленькими пацієнтами, і з їхніми батьками, а також з медперсоналом.

– Ольга зрозуміла, що на передовій не вистачає медиків і почала тренуватися. Закінчила повний курс тактичної медицини включно з польовою хірургією і приєдналася до опору. Вдома її чекають чоловік і діти, – пишуть співробітники Охматдиту.

Вони відзначають, що рідні Ольги непросто сприйняли її рішення вступити в армію, але зараз вони нею пишаються, підтримують і розуміють важливість служби.

– Своїм рідним я сказала, що армія це те місце, де я можу максимально допомогти. Як бойовий медик я непокоюся про всіх моїх “котиків”. Це означає стежити за станом їхнього здоров’я, працювати на позиціях, виїжджати на евакуацію, – розповідає Ольга.

І зізнається, що її мета – встигнути прибути якомога швидше, щоб врятувати життя, щоб хлопці могли повернутися до своїх дітей, дружин, батьків, коханих.

– Україна – понад усе! І вся вона в моєму серці, якому боляче за її подальшу долю. Ми робимо важливу справу, кожен на своєму фронті: і побратими, і волонтери, яким щира подяка за допомогу, – каже Колібрі.

І додає: все буде Україна! Ми обов’язково переможемо!

Джерело: Охматдит

Фото: Маршал