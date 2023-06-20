Минулого року 29-річний житель міста Тайнань отримав серйозну травму голови після автомобільної аварії. Його привезли до лікарні у важкому стані. І хоча потерпілого успішно реанімували, він впав у тривалу кому.

Спочатку його лікували традиційною китайською медициною і гіпербаричною оксигенацією – насиченням киснем у барокамері.

Це не допомагало – за шкалою коми Глазго у чоловіка було лише вісім балів, а ясній свідомості відповідають 15.

Його сім’я не втрачала надії і вирішила випробувати транскраніальну магнітну стимуляцію, яка зазвичай використовується для лікування важкої депресії. ТМС здавалася багатообіцяючим методом і при неврологічних станах, включно з черепно-мозковою травмою.

Це неінвазивне лікування, яке включає використання магнітної котушки для стимуляції нервових клітин у мозку пацієнта, було вперше розроблено в 1985 році і відтоді застосовувалося при різних психічних захворюваннях.

Чан Чун-хун, директор психіатричного відділення, сказав, що приблизно через п’ять місяців застосування нового лікування з’явився значний прогрес: пацієнт прийшов до тями і почав реагувати на голоси членів своєї сім’ї.

Тепер він уже не тільки розплющує очі, а й усміхається, що дуже надихає і його родичів, і медичний персонал, оскільки вказує на хороші шанси на одужання.

Але, звісно, необхідні додаткові клінічні дослідження для подальшого вивчення цього методу.

Лікування триває.

Джерело: Taiwan News