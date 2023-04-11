У Макарові Київської області повністю відновлено амбулаторію, яка була перетворена окупантами на згарище внаслідок прямого влучання.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ще рік тому там було одне згарище. У березні 2022 року терористи прямим влучанням знищили медзаклад, що обслуговував понад 16 000 місцевих жителів, – ідеться в повідомленні.

Медичний заклад відновлено з руїн спільними зусиллями МОЗ, БФ Kyiv School of Economics KSE Foundation, Київської ОВА та численних як українських, так і міжнародних благодійників.

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Нову амбулаторію побудовано за найкращими міжнародними стандартами. Найближчим часом медзаклад буде доукомплектовано обладнанням і відкриє свої двері для пацієнтів.

У МОЗ нагадали, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ пошкодила 1 236 медзакладів і ще 176 зруйнувала вщент.

Фото: МОЗ