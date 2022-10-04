Американський інженер-біомедик з Університету Пердью (штат Індіана) Чи Хван Лі розробив спеціалізовані інтелектуальні м’які контактні лінзи, які точно вимірюють внутрішньоочний тиск (ВОТ) і можуть стати останньою відповіддю на припинення сліпоти, пов’язаної з глаукомою.

За словами експертів, ця технологія служить ще одним варіантом для фахівців-офтальмологів для виявлення глаукоми.

За даними Фонду дослідження глаукоми, ця патологія може позбавити людину зору без ранніх попереджувальних ознак або болю і стосується понад 80 млн осіб у всьому світі.

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Зазначається, що на сьогодні єдиним порятунком від глаукоми є зниження внутрішньоочного тиску людини, яке, втім, важко контролювати протягом тривалого періоду часу, особливо під час сну.

За словами дослідника, інтелектуальні м’які контактні лінзи зберігають властиві лінзам характеристики, такі як оптична сила, біосумісність, м’якість, прозорість, змочуваність, здатність пропускати кисень і можливість носіння в нічний час.

Тонометр на датчику контактних лінз створює бездротовий запис, який передається на приймач в парі окулярів для вимірювання ВОТ в денний час і в масці для сну для вимірювання ВОТ під час сну.

Повні 24-годинні дані ритму ВОТ можуть бути передані лікарям віддалено через зашифрований сервер. Тонометр може генерувати звуковий сигнал при виявленні підвищення ВОТ, що дозволяє вжити відповідних заходів і знизити потребу у відвідуванні клініки.

Фото: Університет Пердью/Ребекка Макелхоун