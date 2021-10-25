Кабінет міністрів прийняв рішення, що з 8 листопада набуває чинності порядок відсторонення від роботи невакцинованих співробітників установ, підприємств і організацій, які обов’язково повинні бути щеплені від Covid-19.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій повинні забезпечити відсторонення співробітників від роботи, обов’язковість вакцинації від Сovid-19 яких визначена переліком і які відмовляються від щеплень. Це не торкнеться людей, що мають абсолютні протипоказання, підтверджені медичним висновком.

Оплата праці відсторонених працівників і держслужбовців буде проводитися згідно з нормами закону.

Відсторонити працівників можна тільки згідно з наказом або розпорядженням керівника державного органу або підприємства, установи, організації з обов’язковим ознайомленням осіб, яких відсторонюють від роботи. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, які його зумовили.

Наказом МОЗ визначено перелік працівників, вакцинація проти коронавірусу яких обов’язкова:

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

працівники закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, в тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти установ незалежно від типу та форми власності.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, вакцинація – ефективний інструмент боротьби з Covid-19. І перші пріоритетні групи: медики, військовослужбовці, працівники МВС досягли понад 80% охоплення вакцинацією. В інших органах державної влади ситуація не така оптимістична.