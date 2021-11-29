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Рішучі дії: у Великій Британії запроваджують нові протиепідемічні правила через штам Омікрон

29 Листопада 2021, 13:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин у Києві
Джерело: Depositphotos

З вівторка, 30 листопада, в магазинах і в громадському транспорті Великої Британії маски для обличчя будуть обов’язковими. Всі мандрівники, які повертаються до країни будуть проходити ПЛР-тест.

Всі протиепідемічні заходи будуть застосовуватися для запобігання поширенню нового штаму коронавірусу Омікрон та набудуть чинності у вівторок, підтвердили в уряді Великої Британії.

Нові жорсткіші протиепідемічні правила починають діяти з 4 ранку 30 листопада, у банках, магазинах, поштових відділеннях та перукарнях, а також у громадському транспорті захисні маски будуть обов’язковими для тих, хто не звільнений від їхнього носіння.

Усі мандрівники, які прибувають в країну з 4 ранку у вівторок, 30 листопада, будуть проходити ПЛР-тест на другий день або й раніше та самоізолюватися, поки не отримають негативний результат.  ПЛР-тести можна придбати у приватних постачальників. Безкоштовні тести NHS будуть не дійсними для цього.

Всі тісні контакти людей, у яких результат ПЛР-тесту на Омікрон виявиться позитивним, будуть відстежуватися. Контактні особи будуть ізольовані незалежно від того, вакциновані вони, чи ні.

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Сьогодні, 29 листопада, відбудеться термінова зустріч міністрів охорони здоров’я G7 для обговорення ситуації, що виникла з Омікроном.

Попередні дані свідчать, що люди, які перехворіли на коронавірус, мають підвищений ризик зараження новим штамом Covid-19 Омікрон.

Джерело: COV.UK

Теги
Коронавирус Covid-19
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