З вівторка, 30 листопада, в магазинах і в громадському транспорті Великої Британії маски для обличчя будуть обов’язковими. Всі мандрівники, які повертаються до країни будуть проходити ПЛР-тест.

Всі протиепідемічні заходи будуть застосовуватися для запобігання поширенню нового штаму коронавірусу Омікрон та набудуть чинності у вівторок, підтвердили в уряді Великої Британії.

Нові жорсткіші протиепідемічні правила починають діяти з 4 ранку 30 листопада, у банках, магазинах, поштових відділеннях та перукарнях, а також у громадському транспорті захисні маски будуть обов’язковими для тих, хто не звільнений від їхнього носіння.

Усі мандрівники, які прибувають в країну з 4 ранку у вівторок, 30 листопада, будуть проходити ПЛР-тест на другий день або й раніше та самоізолюватися, поки не отримають негативний результат. ПЛР-тести можна придбати у приватних постачальників. Безкоштовні тести NHS будуть не дійсними для цього.

Всі тісні контакти людей, у яких результат ПЛР-тесту на Омікрон виявиться позитивним, будуть відстежуватися. Контактні особи будуть ізольовані незалежно від того, вакциновані вони, чи ні.

Сьогодні, 29 листопада, відбудеться термінова зустріч міністрів охорони здоров’я G7 для обговорення ситуації, що виникла з Омікроном.

Попередні дані свідчать, що люди, які перехворіли на коронавірус, мають підвищений ризик зараження новим штамом Covid-19 Омікрон.

Джерело: COV.UK