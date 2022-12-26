Різдвяна ялинка може допомогти перемогти рак ротової порожнини, стверджують вчені.

Фахівці висушили голки викинутих дерев у печі та подрібнили їх, щоб отримати лютеолін. Він зменшує кількість ракових клітин, що швидко ростуть, більше ніж наполовину.

Цей процес відбувався дуже швидко: протягом доби ракових клітин стало менше на чверть.

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Флавоноїд лютеолін також міститься в овочах. Експерти прагнуть додавати його в зубну пасту або рідину для полоскання рота, щоб боротися з пухлинами.

– Щороку мільйони дерев викидаються, хоча вони можуть бути цінним і дешевим джерелом лютеоліну, – сказав керівник дослідження Бартош Тилковскі. – Ми довели, що це дуже перспективно для здоров’я порожнини рота.

Понад 12 тис. британців щороку хворіють на рак ротової порожнини та горла.

Минулого місяця Фонд здоров’я порожнини рота попередив, що кількість пухлин ротової порожнини досягла рекордного рівня та зросла на третину за десятиліття.