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Різдвяні ялинки можуть допомогти перемогти рак – вчені

26 Грудня 2022, 13:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Різдвяна ялинка може допомогти перемогти рак ротової порожнини, стверджують вчені.

Фахівці висушили голки викинутих дерев у печі та подрібнили їх, щоб отримати лютеолін. Він зменшує кількість ракових клітин, що швидко ростуть, більше ніж наполовину.

Цей процес відбувався дуже швидко:  протягом доби ракових клітин стало менше на чверть.

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Флавоноїд лютеолін також міститься в овочах. Експерти прагнуть додавати його в зубну пасту або рідину для полоскання рота, щоб боротися з пухлинами.

– Щороку мільйони дерев викидаються, хоча вони можуть бути цінним і дешевим джерелом лютеоліну, – сказав керівник дослідження Бартош Тилковскі. – Ми довели, що це дуже перспективно для здоров’я порожнини рота.

Понад 12 тис. британців щороку хворіють на рак ротової порожнини та горла.

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Минулого місяця Фонд здоров’я порожнини рота попередив, що кількість пухлин ротової порожнини досягла рекордного рівня та зросла на третину за десятиліття.

Джерело
The Sun
Теги
Наука
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