У Києві протягом минулого тижня виявили 306 нових випадків захворювання на коронавірус. У той час як на позаминулому тижні — 185. Таким чином в столиці вочевидь різке зростання інфекції.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, серед хворих:

173 жінки віком від 20 до 86 років;

від 20 до 86 років; 133 чоловіки віком від 20 років до 91 року;

від 20 років до 91 року; 11 дівчаток від 2 місяців до 10 років

13 хлопчиків від 6 місяців до 17 років;

4 медичні працівники.

117 киян були госпіталізовані. Шістьох медикам так і не вдалося врятувати. Одужали 224 людини.

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Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дарницькому – 75, Деснянському – 53 та Дніпровському районах – 48 випадків.

Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 505 429 випадків захворювання, 9 415 летальних випадків. Covid-19 подолали 495 074 жителі столиці.