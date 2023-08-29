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Родичі давали згоду, а Міноборони – ні: профільний комітет ВР розглянув можливість посмертного донорства воїнів

29 Серпня 2023, 10:57
Валентина Андрейко журналістка
трансплантація
Джерело: Pixabay

Парламентський комітет здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування рекомендував ухвалити за основу законопроєкт №9558 щодо надання меддопомоги із застосуванням трансплантації. Йдеться про військовослужбовців.

Документ запропонований до другого читання. До цього часу мають бути узгоджені з Міністерством оборони всі спірні моменти.

Коментуючи цю пропозицію, перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров зазначив, що останнім часом було декілька випадків, коли командування медсил не надало згоди на проведення трансплантації органів військовослужбовців, тоді як родичі загиблого її надали.

Посмертне донорство анатомічних матеріалів та органів військовослужбовцями ЗСУ та інших сил оборони України має бути законодавчо врегульоване.

Водночас, до законопроєкту №9558 пропонується додати положення про те, що якщо військовий або цивільний загинув унаслідок бойових дій, то його не можна розглядати як посмертного донора, навіть якщо він попередньо дав свою згоду.

Раніше це стосувалося тільки загиблих у Донецькій і Луганській областях.

Окрім того, законопроєкт пропонує заборонити дітям бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин для своїх батьків, однак для братів і сестер залишити цю можливість.

Депутати також рекомендували обговорити доцільність створення у ВР комітету з трансплантації. До другого читання законопроєкту №9558 розраховують мати якісь аргументовані пропозиції.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Донорство Законопроект трансплантація органів
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