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Роман з Волині втратив ноги на війні та сповнений життям і вірить у нашу перемогу

11 Березня 2023, 15:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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26-річний Роман Гримайло із селища Кутрів, Волинська область, до повномасштабного вторгнення працював у Польщі та жив звичайним життям. Однак війна внесла свої корективи.

24 лютого хлопець за покликом серця повернувся в Україну та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Пройшов спеціалізоване навчання в Великій Британії.

Воював Роман на Донецькому напрямку, та внаслідок ворожого мінометного обстрілів був важко поранений і втратив обидві ноги.

Зараз дивляться

Роман втратив кінцівки, але не здався. Спершу військовий потрапив до травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а потім — на реабілітацію до Клінічного центру медичної реабілітації та фізіотерапії.

Роман пройшов довгий шлях боротьби з наслідками поранення та багатомісячний курс реабілітації, перш ніж зміг повністю відновитися та адаптуватися до протезів.

Зараз він сповнений життям і боротьбою за власне майбутнє і вірить у найскорішу перемогу України над ворогом.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні
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