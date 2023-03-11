26-річний Роман Гримайло із селища Кутрів, Волинська область, до повномасштабного вторгнення працював у Польщі та жив звичайним життям. Однак війна внесла свої корективи.

24 лютого хлопець за покликом серця повернувся в Україну та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Пройшов спеціалізоване навчання в Великій Британії.

Воював Роман на Донецькому напрямку, та внаслідок ворожого мінометного обстрілів був важко поранений і втратив обидві ноги.

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Роман втратив кінцівки, але не здався. Спершу військовий потрапив до травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а потім — на реабілітацію до Клінічного центру медичної реабілітації та фізіотерапії.

Роман пройшов довгий шлях боротьби з наслідками поранення та багатомісячний курс реабілітації, перш ніж зміг повністю відновитися та адаптуватися до протезів.

Зараз він сповнений життям і боротьбою за власне майбутнє і вірить у найскорішу перемогу України над ворогом.

Фото: МОЗ