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Російські чоловіки відрізають пальці болгаркою, аби не воювати з нами – Комаровський

5 Березня 2022, 16:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рука
Джерело: Depositphotos

Лікар Євген Комаровський – більше, ніж лікар. Йому довіряють батьки всього пострадянського простору. Він друг, дотепна людина, завжди дасть слушну і правильну пораду.

Зараз Комаровський говорить і пише не лише про медицину та здоров’я, а й про те, що відбувається в Україні. Як російські агресори розбомбили його рідне місто і про те, що чекає тут “милих хлопчиків” із Росії, якщо вони прийдуть сюди.

Вражені підписники Комаровського в РФ почали замислюватися. І ось один із них написав лікарю послання із запитанням:

Здрастуйте лікарю!

Проаналізувавши свої особисті обставини, я дійшов рішення відрізати собі кілька пальців.

Вважаю, що не потрібно довгих пояснень. Мені хочеться тримати сина. Мені хочеться зберегти сумління.

Прошу дати пораду, як безпечно зробити це у домашніх умовах. Чим потрібно запастись в аптеці? У мене алергія на місцеві анестетики (лідокаїн, новокаїн, артикаїн тощо). Чи є сенс використовувати болгарку, циркулярку?

Прошу по можливості відповісти тут або Telegram ,  тому що YouTube у нас скоро буде недоступний.

З повагою, А., Московська область.

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У це неможливо повірити, дивується Комаровський. Це рівень Стівена Кінга, але це правда.

Ще один рецепт для рук від Комаровського – антисептик, який можна зробити у домашніх умовах.

Джерело: Євген Комаровський

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