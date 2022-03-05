Лікар Євген Комаровський – більше, ніж лікар. Йому довіряють батьки всього пострадянського простору. Він друг, дотепна людина, завжди дасть слушну і правильну пораду.

Зараз Комаровський говорить і пише не лише про медицину та здоров’я, а й про те, що відбувається в Україні. Як російські агресори розбомбили його рідне місто і про те, що чекає тут “милих хлопчиків” із Росії, якщо вони прийдуть сюди.

Вражені підписники Комаровського в РФ почали замислюватися. І ось один із них написав лікарю послання із запитанням:

Здрастуйте лікарю! Проаналізувавши свої особисті обставини, я дійшов рішення відрізати собі кілька пальців. Вважаю, що не потрібно довгих пояснень. Мені хочеться тримати сина. Мені хочеться зберегти сумління. Прошу дати пораду, як безпечно зробити це у домашніх умовах. Чим потрібно запастись в аптеці? У мене алергія на місцеві анестетики (лідокаїн, новокаїн, артикаїн тощо). Чи є сенс використовувати болгарку, циркулярку? Прошу по можливості відповісти тут або Telegram , тому що YouTube у нас скоро буде недоступний. З повагою, А., Московська область.

У це неможливо повірити, дивується Комаровський. Це рівень Стівена Кінга, але це правда.

Ще один рецепт для рук від Комаровського – антисептик, який можна зробити у домашніх умовах.

Джерело: Євген Комаровський