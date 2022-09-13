Завдяки міжнародному партнерству України, 15-річний підліток із Сумщини отримав можливість протезувати праву ногу, яку роздробило під гусеницею російського танка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила перша леді Олена Зеленська.

– Того дня, навесні, Іван з мамою і вітчимом вирушив за їжею повз російський блокпост. Це було дуже ризиковано, але вдома чекали ще двоє братів і дві сестри Івана, велику сім’ю потрібно було годувати, – йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що, коли сім’я поверталася назад в рідні Чаплища, що на Сумщині, вони зустрілися з колоною танків окупанта. Сім’я притиснулася до відбійників, але це не допомогло. Один з танків поїхав прямо на них.

Гусеницею Івану роздробило праву ногу. Мама, на щастя, вижила, вітчим помер від травм.

Ногу не вдалося врятувати – Івана прооперували в місцевій лікарні. На щастя, мужній хлопець сам зупинив кров і викликав швидку.

– Це історія з хорошим продовженням. Тому що Іван поїде до Каліфорнії, в клініку Peter Harsch Prosthetics за програмою Nezlamnі, яку реалізують Посольство України в США і Ukraine House в рамках нашого спільного проекту з протезування постраждалих українців, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, за словами Івана, він мріє стати актором і побачити Голлівуд. Але для початку потрібно, звичайно ж, встати на ноги, щоб ходити, бігати, танцювати.

– Мені б дуже хотілося, щоб його мрія про Каліфорнію здійснилася не такою жахливою ціною, – пише Олена Зеленська.

І зазначає, що це велике щастя, що чергова українська дитина, чиє життя буквально понівечене окупантами, зможе повернутися до нормального життя.

Джерело: Олена Зеленська