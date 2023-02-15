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Росія залишається без Віагри: фармкомпанія оголосила про припинення постачання

15 Лютого 2023, 16:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Влада РФ отримала від Американської біофармацевтичної компанії Viatris (дочірнє підприємство Pfizer) повідомлення, що в Росію припиняються поставки препарату для лікування еректильної дисфункції Віагра, повідомили в міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

У Мінпромторгу РФ зазначили, що під маркою Віагри випускається препарат силденафіл і в Росії, кажуть у відомстві, є технологічна можливість його виробляти.

За даними держреєстру лікарських засобів, у країні видано більше 40 реєстраційних посвідчень на препарати з цією діючою речовиною, яку випускають вісім російських компаній. Ці препарати є у наявності в тисячах аптек, як і залишки Віагри.

Зараз дивляться

У березні 2022 року американська компанія Eli Lilly припинила постачання до Росії Сіалісу — препарату для лікування еректильної дисфункції з діючою речовиною тадалафіл.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році такі фармацевтичні компанії, як Pfizer, Novartis, AbbVie і Sanofi, оголосили, що призупинять інвестиції в Росії, але збережуть поставки ліків.

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Ряд компаній призупинив постачання деяких товарів, так, AbbVie перестав постачати Ботокс для естетичної медицини.

Джерело: Meduza

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