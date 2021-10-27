В Києві виявили деякі нестикування у статистиці коронавірусу. Так, є певна неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових випадків Covid-19.

Про це повідомили у Національній академії наук (НАН) у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 27 жовтня – 9 листопада 2021 року.

Науковці стверджують, що у столиці щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. Водночас введення статистики загалом в Україні значно покращилось з 2020 року.

– За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно, – зазначено у прогнозі.

Причиною нестикувань може бути те, що великий відсоток тестів здійснюється у приватних лабораторіях. Також значна частина тестувань проводиться не за місцем проживання.

Загалом в Україні кількість позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень добре узгоджується, але в Києві ситуація відрізняється. Середні затримки почали незначно збільшуватися за останні два тижні, але однаково лишаються кращими, аніж під час попередніх хвиль. Це свідчить про те, що ведення статистики суттєво поліпшилося, у порівнянні з минулим роком.

Станом на 27 жовтня в Україні зафіксували 22 574 нових випадки коронавірусу. За добу здійснили 72 231 ПЛР-тест на коронавірус. У столиці Covid-19 підтвердили 1 416 людей. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАН України