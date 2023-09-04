Мешканка Нової Зеландії страждала від болю в животі протягом 18 місяців після операції. У підсумку сканування показало, що всередині неї помилково залишився ретрактор Алексіса – хірургічний інструмент розміром з обідню тарілку.

Як повідомляється, це сталося в міській лікарні Окленда, де жінці 2020 року зробили плановий кесарів розтин через побоювання з приводу передлежання плаценти.

– Цей прецедент дає змогу зробити висновок, що післяопераційний догляд не відповідає стандартам, – заявила комісар Нової Зеландії з охорони здоров’я та інвалідності Мораг Макдавелл.

У звіті уточнюється, що ретрактор Алексіса (AWR) – пристрій, що використовується для відтягування країв рани під час операції.

Повідомляють, що під час операції 2020 року в операційній перебували хірург, старша реєстраторка, інструментальна медсестра, три медсестри, два анестезіологи, два техніки-анестезіологи й акушерка.

Одна з медсестер пояснила, що до підрахунку всіх хірургічних інструментів, використаних у процедурі, AWR не було включено через те, що він не входить у рану повністю – половина ретрактора має залишатися поза пацієнтом.

У звіті комісара наголошується, що це другий схожий випадок у тому ж органі охорони здоров’я, і рекомендується, щоб політика підрахунку хірургічних інструментів у лікарнях була чіткішою.