Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит лікують 7-річного Єгора з Херсона. Дитина отримала важкі каліцтва під час чергового обстрілу міста російським агресором.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– 3 травня Єгор разом із мамою пішли в магазин за продуктами, коли почалася ракетна атака. Уламки потрапили в супермаркет, де перебувало багато людей. На жаль, постраждали всі, – згадує бабуся хлопчика Тамара.

Із численними осколковими ушкодженнями м’яких тканин Єгор був госпіталізований до Херсонської дитячої обласної лікарні. Після надання першої медичної допомоги йому поставили діагноз – заочеревинний розрив сечового міхура.

Хлопчику виконали нижньосерединну лапаротомію, провели ревізію рани. Після цього херсонські лікарі дістали осколок і зашили стінку сечового міхура, дістали осколок із колінного суглоба та інших частин тіла. Згодом Єгора направили до столичного Охматдиту.

– Коли хлопчик приїхав до нашої лікарні, його стан був не критичний, адже він отримав кваліфіковану медичну допомогу в Херсоні, – пишуть медики Охматдиту.

За їхніми словами, Єгор скаржився на біль у правому коліні. Після обстеження ортопедом-травматологом дитині іммобілізували кінцівку за допомогою гіпсової лонгети, яку він носив два тижні.

Також проводилася масивна інфузія травмованого сечового міхура для швидшого вимивання згустків.

– Виконали рентгенографічні обстеження для ідентифікації залишкових осколків. Їх було багато: у мізинчику, м’яких тканинах гомілки, над ключицею. Але не всі з них можна було безпечно дістати, – пояснює дитячий хірург Маргарита Гаджиєва.

В Охматдиті Єгор проходив як консервативне, так і оперативне лікування. Також із ним працювали реабілітологи, психологи та інші фахівці.

За словами медиків, зараз хлопчик почувається набагато краще. Каже, що хоче стати футболістом і з нетерпінням чекає нашої перемоги. А найбільша мрія – повернутися додому на Херсонщину.

Джерело: НДСЛ Охматдит