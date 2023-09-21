14-річному Матвію в столичному Охматдиті провели складне двоетапне оперативне втручання на хребті, щоб хлопчик міг нормально рухатися і жити, як його однолітки.

Загалом це вже була восьма операція для Матвія і хлопець переконаний, що саме вона змінить його життя на краще.

Історія цього незвичайного пацієнта розпочалася ще до його народження. Коли мама хлопчика була на сьомому місяці вагітності, її попередили, що обстеження показали наявність у майбутньої дитини орфанного захворювання Spina bifida.

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Це одна з найбільш частих вроджених вад розвитку невральної трубки у новонароджених, внаслідок якої відбувається розщеплення хребта із залученням в кильовий мішок спинного мозку.

Як дитина росла з такими вадами, які страждання терпіла, навіть важко уявити.

Батьки звернулися за допомогою до Охматдиту, коли захворювання хлопчика ускладнилося розвитком нервово-мʼязового сколіозу.

Матвія госпіталізували у відділення ортопедії та травматології. Тут при рентгенографічному дослідженні виявили, що кут деформації хребта (кут Кобба) склав аж 130 градусів.

Це внесло суттєві корективи в планування оперативного втручання. Лікарі вирішили поділити операцію на два етапи.

Обидва були складними. Спочатку наклали спеціальний Halla-вінець, з метою подальшої дозованої дистракції. В цьому вінці хлопчик жив майже чотири місяці. Проте кут деформації зменшився до 90 градусів.

Потім Матвію провели задню корегуючу інструментацію хребта, яка вирівняла йому спину та допомогла усунути болі й дискомфорт.

Операція тривала вісім годин.

Її проводила потужна мультидисциплінарна команда, у складі якої були хірурги, анестезіологи, нейрофізіологи, медичні сестри. Поставлену мету вдалося досягти.

На завершальному етапі лікування кут деформації хребта зменшився до 73 градусів. Зріст пацієнта теж змінився – хлопчик виріс на 7-8 см.

Операція була безкоштовна, проте довелося придбати дороговартісну спеціальну конструкцію для корекції хребта. Це стало можливим завдяки благодійникам.

Тепер на Матвія чекає довгий шлях реабілітації. Йому знадобляться наполегливість і терпіння. Мотивація у хлопця є – він мріє подорожувати, тому старанно вивчає англійську мову та багато читає.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит