Медики лікарні Св. Миколая Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували 10-річного Кирила з Артемівська, який дістав важких каліцтв унаслідок сильного опіку.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіли співробітники клініки.

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– Війна вже двічі зруйнувала будинок Кирила. Спочатку, вісім років тому, в Горлівці, і нещодавно – в Бахмуті, – пишуть медики.

За їхніми словами, ще в 2014 році, ховаючись у підвалі від обстрілів, Кирило з братом зачепили каструлю з окропом. Обидва отримали важкі опіки. Але все ж більше дісталося Кирилу.

У міру того, як хлопчик ріс і розвивався, рубці стали проблемою. Дитині було важко згинати коліна, виникали труднощі при ходьбі.

Єдиним виходом була пластична операція, під час якої хірурги відновлюють рухливість кінцівок.

Саме таке рятівне втручання провели фахівці лікарні Св. Миколая разом із щелепно-лицевим хірургом Стівом Ортеном та пластичним хірургом Крейгом Хобаром із США, який, зокрема, спеціалізується на вроджених вадах.

Повідомляється, що в цій львівській клініці надали допомогу дітям із найскладнішими вродженими вадами, мінно-вибуховими травмами обличчя та постопіковими дефектами.

На рахунку лікарів – 15 консультацій, три операції і дві естетичні процедури. Найменшому пацієнту був один рік, найстаршому – 17.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова