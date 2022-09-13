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Рубці після опіку заважали ходити: у Львові успішно прооперували 10-річну дитину

13 Вересня 2022, 10:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хірурги

Медики лікарні Св. Миколая Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували 10-річного Кирила з Артемівська, який дістав важких каліцтв унаслідок сильного опіку.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіли співробітники клініки.

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– Війна вже двічі зруйнувала будинок Кирила. Спочатку, вісім років тому, в Горлівці, і нещодавно – в Бахмуті, – пишуть медики.

За їхніми словами, ще в 2014 році, ховаючись у підвалі від обстрілів, Кирило з братом зачепили каструлю з окропом. Обидва отримали важкі опіки. Але все ж більше дісталося Кирилу.

У міру того, як хлопчик ріс і розвивався, рубці стали проблемою. Дитині було важко згинати коліна, виникали труднощі при ходьбі.

Єдиним виходом була пластична операція, під час якої хірурги відновлюють рухливість кінцівок.

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Саме таке рятівне втручання провели фахівці лікарні Св. Миколая разом із щелепно-лицевим хірургом Стівом Ортеном та пластичним хірургом Крейгом Хобаром із США, який, зокрема, спеціалізується на вроджених вадах.

Повідомляється, що в цій львівській клініці надали допомогу дітям із найскладнішими вродженими вадами, мінно-вибуховими травмами обличчя та постопіковими дефектами.

На рахунку лікарів – 15 консультацій, три операції і дві естетичні процедури. Найменшому пацієнту був один рік, найстаршому – 17.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Теги
Війна в Україні Львів Медики опіки Пластична операція
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