У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечникова лікарі виявили у 23-річної дівчини тератому правого яєчника, яка призводила до руйнування головного мозку.

Про це повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко у соціальних мережах. За його словами, Анастасія знає кілька мов та навчається у польському університеті.

– Коли близькі говорили з нею телефоном, вони почули, що дівчина переставляє слова в реченні і сама не звертає на це уваги. Все це переросло в зниження пам’яті, мимовільне посмикування рук, що посилюється під час хвилювання, – зазначив він.

Також у пацієнтки порушився сон. Тому вона звернулася до польських неврологів, які поставили їй діагноз – астенічний розлад.

Згодом дівчина почала часто непритомніти, у неї з’явилися епілептичні напади. Коли дівчина почала непритомніти до 10 разів на добу, мати забрала дочку додому і привезла в Дніпро.

Фахівці після детального обстеження виявили тератому правого яєчника. Хірурги клінічної лікарні імені І. І. Мечникова провели лапароскопічну операцію.

Лікарі поставили Анастасії діагноз – аутоімунний енцефаліт, це коли пухлина яєчника дає страшну картину руйнування головного мозку.

Після курсу лікування дівчина повернулася до звичного життя. Вона вчиться, подорожує та має стосунки з хлопцем.

– І тільки досвідчені лікарі Мечникова змогли знайти ту ниточку, яка привела до повного людського благополуччя молодої красивої дівчини, – додав Риженко.

Нещодавно у цій лікарні врятували 31-річну жительку Дніпра. Її госпіталізували з інсультом на останніх термінах вагітності.

Спеціалісти провели складну операцію з емболізації аневризми променевим доступом. А через два тижні бригада акушерів-гінекологів допомогла врятованій жінці народити здорову дитину.

Джерело: Сергій Риженко