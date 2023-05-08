Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров, виступаючи в ефірі національного марафону Єдині новини, уперше озвучив цифри руйнувань медичної інфраструктури України.

Від початку повномасштабного вторгнення загарбники пошкодили 1433 об’єкти медінфраструктури, а 177 лікарень зруйнували вщент.

Проте вже зараз, не чекаючи закінчення війни, почали відбудовувати й відновлювати медичні заклади.

За словами Дуброва, насамперед відновлюють об’єкти, які зазнали незначних ушкоджень, та об’єкти, розташовані на територіях, де громадяни особливо потребують медичної допомоги.

– Ми розуміємо, що на відновлення зруйнованих великих медзакладів потрібно досить багато часу. Тому в невеликих населених пунктах питання вирішується за допомогою служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, – сказав Дубров.

За його словами, ці служби не лише надають невідкладну допомогу жителям, а й забезпечують первинну ланку медичної допомоги.

МОЗ вдається і до тимчасових рішень, щоб вирішити проблему – встановлення модульних пунктів здоров’я або модульних лікарень.

Джерело: Єдині новини

Фото: Тетяна Доцяк