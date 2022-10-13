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Рука була повністю понівечена: медикам Львова вдалося зберегти кінцівку 17-річному юнакові

13 Жовтня 2022, 12:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
травма руки

Фахівцям лікарні Св. Миколая Першого медичного об’єднання Львова вдалося зберегти праву руку 17-річного Ігоря після отриманих ним численних травм кінцівки.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Зміщені кістки кисті на правій руці і численні нетипові переломи. З такою складною травмою не доводилося працювати навіть найдосвідченішим травматологам лікарні, – повідомили медики.

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За їхніми словами, того дня Ігор допомагав батькам по господарству. Один необачний рух і він випав з воза, а колесо переїхало йому руку і травмувало кисть.

Повідомляється, що хлопець отримав переломи і вивихи декількох кісток зап’ястя і переломи з відкритими рвано-різаними ранами в області першого і другого пальця.

– Юнак міг втратити чутливість і здатність рухати кінцівкою. Тому його невідкладно забрали в операційну, – пишуть співробітники лікарні.

Вони повідомляють, що пацієнту провели фасціотомію: розрізали сполучну тканину, щоб зняти тиск в кінцівці, і зібрали всі кісточки кисті разом.

Кістки пальців травматологи зафіксували чотирма спицями Кіршнера, які пацієнт носить вже близько місяця.

Відзначається, що якби втручання не провели вчасно, набряк м’яких тканин кисті міг наростати і притискати нерви. Як наслідок, пальці втратили б чутливість і хлопець перестав би ними рухати.

Відомо, що зараз пацієнт проходить реабілітацію. Він уже може рухати пальцями.

Сам Ігор не втрачає оптимізму і готується повернутися до навчання, адже хоче стати інженером-архітектором, повідомляють медики, які очікують, що рухова функція руки відновиться повністю.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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