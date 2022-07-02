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Руки для паралізованих хворих. Вчені створили механізм, який допоможе жити нормальним життям

2 Липня 2022, 19:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
роботизированные руки
Джерело: Depositphotos

Є сподівання, що вже в найближчому майбутньому люди з паралічем рук зможуть легко обслуговувати себе. Дослідники з Університету Джона Хопкінса розробили інтерфейс мозок-машина, який допомагає людині з паралічем харчуватися за допомогою робототехнічних рук.

Людині потрібно лише зробити невеликі рухи кулаками за певними підказками (наприклад, виберіть місце розрізу), щоб оснащені виделкою та ножем руки нарізали їжу та піднесли її до рота. За словами розробників, піддослідний таким чином зміг з’їсти десерт протягом 90 секунд.

Новий метод базується на системі спільного керування, яка мінімізує обсяг розумового введення, необхідного для виконання завдання. Він міг зіставити чотири ступені свободи руху (по два для кожної руки) до 12 ступенів свободи для керування руками робота. Швидка інтелектуальна реакція кінцівок також зменшила навантаження.

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Вчені хочуть додати ще сенсорний зворотний зв’язок, схожий на дотик, замість того, щоб покладатися виключно на візуальні ефекти.

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Вони також сподіваються підвищити точність і ефективність, одночасно зменшивши потребу у візуальному підтвердженні. Однак у довгостроковій перспективі команда бачить, що такі роботизовані руки відновлять складні рухи та нададуть більше незалежності людям з обмеженими можливостями.

Джерело: Engadget

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