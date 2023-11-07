Львівські лікарі прооперували юного волонтера, ліва нога якого виявилася на п’ять сантиметрів коротшою за праву. Аби вирівняти довжину кінцівок, ортопеди лікарні Святого Миколая вживили в праву ногу хлопця пластини, що мають призупинити ріст кісток.

З чим пов’язаний розвиток вади кінцівок

Ваду розвитку помітили нещодавно. Мама 13-річного Кирила зауважила, що син почав фізично відставити від однолітків та не міг швидко бігати. Одразу звернулися по допомогу до дитячої лікарні Святого Миколая.

На той момент ліва нога Кирила була вже на 5 см коротша від правої. Обстеження показало, що ріст кінцівки уповільнився через пухлини в кістках. Ці утворення доброякісні і не потребують видалення.

Зараз дивляться

Проте ноги підлітку треба було вирівняти. Ортопеди вирішили не подовжувати коротшу ногу, а призупинити ріст довшої.

За допомогою малоінвазивного оперативного втручання вставили спеціальні пластини у праву кінцівку.

За прогнозами медиків, десь за півтора року коротша ліва нога Кирила дожене праву. Тоді пластини вилучать. А далі хлопець має розвиватися нормально і ходити рівно.

13-річний Кирило Чудний разом з мамою і сестрою з початком війни через постійні обстріли вимушені були виїхати з рідного Харкова. Обрали Львів.

Як діти стають волонтерами

Тут хлопчик із старшою сестрою стали волонтерами. Щоп’ятниці разом із командою молодих доброчинців Кирило вирушає в модульне містечко для вимушених переселенців, допомагає тамтешнім дітям у навчанні та організовує їхнє дозвілля.

– Кожного разу, як ми приїжджаємо, вони дуже радіють, — розповідає юний волонтер.

А щосереди хлопчик бере участь у приготуванні та роздаванні їжі нужденним.

Львівські ортопеди кажуть, що якби мама Кирила вчасно не звернула увагу на його ваду, різниця між довжиною ніг стала б ще більшою і хлопець почав би кульгати.

Тоді довелося б застосувати вже більш радикальне лікування та подовжувати коротшу ногу за допомогою спеціального апарату.

А це більш складне і травматичне втручання з тривалим в часі відновленням.

Реабілітація

Нині ж Кирило швидко відновлюється після операції, постійно займається з фізичним терапевтом та розробляє ногу. Реабілітація триватиме ще кілька тижнів.

Підліток прагне якомога скоріше повернутися до повноцінного життя і до своїх підопічних у модульному містечку.

Вони теж дуже чекають повернення Кирила, бо з ним було найвеселіше гратися.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова