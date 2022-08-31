У рецептах можна використовувати будь-який персик – інжирний, нектарин чи з ворсом. Головна умова: плоди мають бути солодкими. Персик можна додавати до салатів, запікати в духовці з сиром, готувати на мангалі, робити на його основі соуси до м’яса, варити варення, готувати тарти, пироги, пиріжки і навіть поєднувати з часником.

Класичний варіант салату капрезе готують із томатами, але якщо пофантазувати, як це робить шеф Євген Клопотенко, то можна замінити їх стиглими та соковитими персиками.

Такий салат можна легко зробити на пікніку, адже все, що необхідно, просто нарізати інгредієнти, ніякої термічної обробки.

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Інгредієнти:

2-3 персики

200 г моцарелли

1 гілочка базиліка

1 ч. л. бальзамічного оцту

1 ст. л. оливкової олії

за смаком сіль та перець

Візьміть персики, помийте та наріжте невеликими однаковими часточками.

Гілочка базиліка теж помийте і відокремте листочки, а моцареллу поріжте кружальцями.

Тепер збирайте салат: викладайте на тарілку персик і моцареллу, чергуючи шматочки. Додайте листя базиліка, полийте салат бальзамічним оцтом і 1 оливковою олією.

Посоліть і поперчіть до смаку.

Джерело: Євген Клопотенко