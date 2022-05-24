Перший урожай на городі не може не тішити. Молода картопля, салат, базилік – все це потрібно їсти, щоб наситити організм вітамінами. І найкраще вживати зелень у свіжому вигляді. Спробуйте приготувати вітамінний салат за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти для салату

Зараз дивляться

Картопля середня – 300 г

Спаржа – 200 г

Листя салату ромен – 100 г

Томати – 200 г

Інгредієнти для соусу

Пармезан – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л

Листя базиліка або тархуна – 3 ст. л.

Волоські горіхи очищені (або арахіс, кеш’ю) – 2 ч. л.

Часник – 1 зубчик

Сіль – за смаком

Приготування:

Спершу складаємо всі інгредієнти для соусу песто в чашу блендера та перебиваємо їх. Відварюємо спаржу та картоплю до готовності. З картоплі зливаємо воду, залишивши 1 склянку – пізніше знадобиться. Картоплю остуджуємо і ріжемо напівкружальцями, спаржу – на три частини. Ледве теплу воду, в якій варилася картопля, змішуємо з соусом песто. Промиваємо салат та просушуємо. Томати ріжемо напівкружальцями. Викладаємо на тарілку листя салату. Зверху картоплю, томати, спаржу. Поливаємо соусом і за бажанням посипаємо пармезаном.

Смачного!