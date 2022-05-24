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Салат з молодої городини: картопля, спаржа, базилік

24 Травня 2022, 15:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Салат з молодої городини: картопля, спаржа, базилік
Джерело: Pixabay

Перший урожай на городі не може не тішити. Молода картопля, салат, базилік – все це потрібно їсти, щоб наситити організм вітамінами. І найкраще вживати зелень у свіжому вигляді. Спробуйте приготувати вітамінний салат за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Алекс Якутов

Інгредієнти для салату

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  • Картопля середня – 300 г
  • Спаржа – 200 г
  • Листя салату ромен – 100 г
  • Томати – 200 г

Інгредієнти для соусу

  • Пармезан – 2 ст. л.
  • Оливкова олія – 1 ст. л
  • Листя базиліка або тархуна – 3 ст. л.
  • Волоські горіхи очищені (або арахіс, кеш’ю) – 2 ч. л.
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль – за смаком

Приготування:

  1. Спершу складаємо всі інгредієнти для соусу песто в чашу блендера та перебиваємо їх.
  2. Відварюємо спаржу та картоплю до готовності.
  3. З картоплі зливаємо воду, залишивши 1 склянку – пізніше знадобиться.
  4. Картоплю остуджуємо і ріжемо напівкружальцями, спаржу – на три частини.
  5. Ледве теплу воду, в якій варилася картопля, змішуємо з соусом песто.
  6. Промиваємо салат та просушуємо.
  7. Томати ріжемо напівкружальцями.
  8. Викладаємо на тарілку листя салату. Зверху картоплю, томати, спаржу. Поливаємо соусом і за бажанням посипаємо пармезаном.
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Смачного!

Джерело
Новий канал
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