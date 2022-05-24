Перший урожай на городі не може не тішити. Молода картопля, салат, базилік – все це потрібно їсти, щоб наситити організм вітамінами. І найкраще вживати зелень у свіжому вигляді. Спробуйте приготувати вітамінний салат за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Інгредієнти для салату
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- Картопля середня – 300 г
- Спаржа – 200 г
- Листя салату ромен – 100 г
- Томати – 200 г
Інгредієнти для соусу
- Пармезан – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л
- Листя базиліка або тархуна – 3 ст. л.
- Волоські горіхи очищені (або арахіс, кеш’ю) – 2 ч. л.
- Часник – 1 зубчик
- Сіль – за смаком
Приготування:
- Спершу складаємо всі інгредієнти для соусу песто в чашу блендера та перебиваємо їх.
- Відварюємо спаржу та картоплю до готовності.
- З картоплі зливаємо воду, залишивши 1 склянку – пізніше знадобиться.
- Картоплю остуджуємо і ріжемо напівкружальцями, спаржу – на три частини.
- Ледве теплу воду, в якій варилася картопля, змішуємо з соусом песто.
- Промиваємо салат та просушуємо.
- Томати ріжемо напівкружальцями.
- Викладаємо на тарілку листя салату. Зверху картоплю, томати, спаржу. Поливаємо соусом і за бажанням посипаємо пармезаном.
Смачного!