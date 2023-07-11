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Сальмонела на Оболоні: у спальному районі Києва вже троє постраждалих

11 Липня 2023, 14:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
тістечка, солодощі
Джерело: Pixabay

У період з 6 по 10 липня на території Оболонського району Києва було зареєстровано три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили співробітники Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

– За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати споживання громадянами неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торговельних мереж столиці, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій в отриманих зразках було виділено сальмонелу.

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За словами фахівців, усі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу та перебувають на амбулаторному лікуванні.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

Джерело: Київський МЦКПХ

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