У період з 6 по 10 липня на території Оболонського району Києва було зареєстровано три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомили співробітники Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

– За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати споживання громадянами неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торговельних мереж столиці, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій в отриманих зразках було виділено сальмонелу.

За словами фахівців, усі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу та перебувають на амбулаторному лікуванні.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

Джерело: Київський МЦКПХ