У Міністерстві охорони здоров’я України сьогодні, 7 квітня, у День всесвітнього здоров’я, нагадали три простих правила, які значно покращують якість життя.

Збалансоване харчування. Вживання збалансованої за кількістю нутрієнтів їжі є важливим фактором збереження здоров’я. Включайте до раціону різноманітні продукти: свіжі фрукти та овочі, цільні злаки, білкову їжу та помірну кількість здорових жирів.

Намагайтеся уникати їжі швидкого приготування та продуктів із високим вмістом цукру, солі та жирів.

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Фізична активність. Регулярна фізична активність є найважливішим елементом здорового способу життя. Спробуйте приділяти фізичним вправам не менше 30 хвилин на день. Це може бути, наприклад, ходьба, біг, плавання, будь-яка інша активність, яка вам подобається.

Якщо у вас немає часу на тренування в залі, прості вправи вдома або прогулянки також можуть бути дуже корисними.

Здоровий сон. Сон відіграє важливу роль у збереженні як фізичного, так і психічного здоров’я. Звісно, важко налагодити сон під час постійних повітряних тривог, проте спробуйте спати не пізніше 22.00.

Подбайте, щоб кімната, де ви спите, була темною та тихою, а ліжко зручним. Відмовтеся від перегляду телевізора або використання мобільного телефону безпосередньо перед сном, оскільки це може завадити заснути.