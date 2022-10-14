Нинішнього року в Україні небувалий урожай картоплі. Його виросло стільки, що він не вміщається у погрібах. І в той же час безліч людей принципово переконані в тому, що картоплю їм їсти не можна, що вона шкідлива, від неї гладшають, хворіють на діабет та інші страшні хвороби.

Проте лікар-педіатр Євген Комаровський, який радісно дивиться на рясний урожай бульби, вирішив розвіяти міфи, якими обросла картопля.

– У мене склалося враження, що для людей, які рахують калорії та стежать за дієтою, більшого ворога, ніж картопля, і придумати не можна, – каже Комаровський. – Тому, як любитель картоплі та як лікар, я хочу реабілітувати її.

Що в картоплі добре

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У картоплі дуже багато:

вітаміни групи В

вітамін С

у шкірці – калій, який регулює обмін натрію (надлишок натрію призводить до гіпертонії).

Картопля має унікальну здатність створювати відчуття ситості.

То в чому ж проблема

– Картопля – це вуглевод, – пояснює лікар. – Насамперед – крохмаль, який, потрапляючи в наш організм, розщеплюється і рано чи пізно перетворюється на глюкозу. Відбувається це досить швидко, що дає навантаження на інсулін. Тому всю цю глюкозу потрібно швидко засвоїти і т.д.

Але що важливо, підкреслює Євген Комаровський, крохмаль у картоплі неоднорідний. Його можна розділити на дві категорії: один засвоюється швидко, другий – стійкий крохмаль. Він стійкий у тонкому кишечнику.

– Потім, коли він доходить до товстого кишечника, то починає там годувати та вирощувати корисну мікрофлору, регулює обмін речовин, прибирає запалення, – розповів Комаровський. – Він профілактує онкозахворювання товстого кишечника, загалом робить купу корисних справ.

Ще педіатр повідомив про одне цікаве правило, яке треба знати тим, хто любить картоплю, і не завадить знати й тим, хто від неї відмовляється.

– На кількість стійкого крохмалю впливає правильний спосіб приготування картоплі, – оголосив лікар. – Він дозволить зробити так, що стійкого крохмалю стане на 15-10% більше.

Для цього потрібно охолодити картоплю після приготування, а не їсти її гарячою.

– Згадайте вінегрет, у якому фігурує охолоджена картопля, – нагадав Євген Комаровський. – Крім неї там є ще багато корисних овочів. Це не просто корисна страва, це – крута страва.

Велику роль збереженні корисних властивостей картоплі грає і те, як ми її готуємо.

Якщо картоплю підсмажити на салі, на олії або в варену додати вершкове масло, то калорійність картопляної страви збільшиться.

Найкорисніший спосіб приготування картоплі – запікання. Але тільки в тому випадку, якщо ви не кладете у нього шматочок сала чи ковбаси.

Правильно запечену картоплю потрібно їсти зі шкіркою, в якій багато калію.

Спосіб життя

Як впливає картопля на здоров’я – негативно чи позитивно, залежить і від способу життя. Чим сидіти по дві години за комп’ютером, і розраховувати кількість калорій, необхідних вашому організму, краще ці дві години провести на свіжому повітрі, гуляючи з собачкою, дитиною або коханою людиною.

Тоді всі поглинені калорії будуть спалені і картопля принесе вам лише користь.

Джерело: Євген Комаровський