У квітні президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із проханням опрацювати можливість упровадження обов’язкового статевого виховання в закладах освіти. Напередодні петиція з такою ж вимогою була зареєстрована на сайті президента і набрала необхідну кількість голосів. Отже проблема ця дійсно нагальна.

Тема сексу й міжстатевих стосунків була табуйована в СРСР, оскільки тоталітарний режим все намагався тримати під контролем, але й досі, на жаль, у нашому суспільстві живучі наративи радянського періоду.

Про це говорив і освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі Єдиних новин. Він аргументовано пояснив, чому сексуальна освіта і статеве виховання обов’язково повинні увійти до освітньої програми в Україні.

Це радянських людей переконували, що статеве виховання обов’язково призведе до збільшення сексуального насильства. Все якраз навпаки. Знання в цій царині дозволяють запобігти не лише сексуальному насильству, а й поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом.

– Те, що ми маємо неприємні випадки, пов’язані зі злочинами на статевому ґрунті і захворювання, дуже часто це пов’язано з тим, що багато людей просто не знають, як себе правильно поводити, — зазначив Горбачов.

Омбудсман роз’яснив, що статеве виховання більше уваги приділяє фізіології, а сексуальна освіта – поведінці людини у стосунках з іншими людьми. В українських шкільних програмах природничих предметів вже є деякі елементи того ж статевого виховання. Але цього замало.

Що ж стосується сексуальної освіти, то тут – біла пляма.

Освітній омбудсман упевнений, що секс — це область людської свободи. Те, де людина є собою.

– Ми, стаючи цивілізованим суспільством, починаємо більше поваги приділяти правам людини в найбільш важливих для неї компонентах, в тому числі в сексуальному житті, — підсумував Сергій Горбачов.

Джерело: Єдині новини