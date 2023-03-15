Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру успішно видалили кисту з селезінки, зберігши орган неушкодженим.

17-річна дівчина після проведеної операції зможе нарешті повернутись до занять спортом та не обмежувати себе в рухах.

Про свій діагноз юна львів’янка дізналась випадково, під час УЗД ще у 10 років. Тоді лікарі сказали, що потрібно видаляти селезінку. Проте на операцію родина не погодилась. 7 років дівчинка жила із загрозою розриву утвору та кровотечі. Довелось забути про велосипед, активні ігри з м’ячем на уроках фізкультури, біг чи навіть фітнес.

Зараз дивляться

– Селезінка – важливий орган кровотворної системи. Тож ми шукали різні способи лікування. Однак за кілька років зрозуміла, що не хочу все життя перебувати на дієті і мати обмеження щодо фізичних навантажень, – розповідає дівчинка.

Коли Настя звернулась в до центру за допомогою, наші фахівці запропонували їй мініінвазивну, лапароскопічну, а головне – органозберігаючу операцію.

– У дівчини виявили кисту селезінки великих розмірів. Проте нам вдалось зберегти орган, і це дуже добре. Адже селезінка виконує ряд важливих функцій, зокрема, в імунній системі, – розповів лікар Андрій Кузік.

Хірург додав, що операція виконується через три невеликих проколи і триває до двох годин. Дитина відновлюється дуже швидко, оскільки травмування є мінімальним. Зазвичай рецидив виникає вкрай рідко.

Зараз дівчина цілком одужала і повернулась до звичного життя.

Андрій Кузик також розповів, що не всі кисти селезінки вимагають оперативного втручання. Вроджені кисти маленьких розмірів зазвичай не викликають скарг і потребують лише спостереження.

Зі збільшенням утворення може з’явитися відчуття розпирання у черевній порожнині, приступи болю, нудота тощо. Здебільшого оперативні втручання з приводу кист селезінки припадають на підлітковий вік.

Трапляються і постравматичні кисти – після ударів у живіт, внаслідок падінь чи автомобільних аварій. Найбільш небезпечним є розрив кисти із вивільненням її вмісту у черевну порожнину. Тоді виникає важка інтоксикація, може виникнути больовий синдром та перитоніт.

Тому хірург радить батькам не нехтувати профілактичними оглядами у лікаря. І обов’язково звернутись до фахівців при скаргах дитини на біль чи дискомфорт у животі.

Джерело: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ