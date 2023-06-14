Дівчина, на ім’я Цуйхуа, що вела власний блог у китайській версії TikTok і мала 10 000 підписників, померла у молодіжному таборі активного схуднення.

Вона записалася в закритий табір Шеньсі для схуднення, де життя зосереджувалося виключно на фітнесі.

Високоінтенсивні тренування доповнювалися суворою дієтою. Вечорами Цуйхуа вела прямі трансляції та тренувалася перед своїми вболівальниками.

За два місяці дівчина схудла на 25 кілограмів, а протягом наступних шести місяців ще на 10. Її метою було скинути загалом 90 кілограмів.

Відео Цуйхуа на Douyin, китайській версії TikTok, демонструвало, як вона робить вправи, і часто було зрозуміло, що їй важко виконувати вимоги тренування.

Повідомлення батьків про смерть блогерки було несподіваним і викликало суперечку в китайських соціальних мережах щодо безпеки подібного режиму тренувань і таких таборів загалом.

– Така втрата ваги надто швидка і серце не встигає, – написав один з коментаторів.

Табори для схуднення стають все більш популярними в Китаї. Проте залишаються суперечливими, оскільки люди стурбовані тим, що швидка втрата ваги в результаті може бути нестійкою або призвести до проблем зі здоров’ям, включно зі смертю.

Пізніше було опубліковане повідомлення, що кілька неназваних учасників у різних таборах по всьому Китаю зазнали травм унаслідок тренувань або в них було діагностовано рабдоміоліз – важкий і, можливо, смертельний стан, за якого м’язи руйнуються і виділяють токсини в тіло.

Джерело: Insider