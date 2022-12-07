Серце матері через океан відчуло біду: вона примчала у Дніпро, де рятують її пораненого сина

Роману 26 років, він шахтар із Марганця. Був кожного дня на зв’язку з мамою, яка перебувала на заробітках в Америці, тому що вдома, у Марганці, роботи за фахом не було.
П’ять днів тому Роман не вийшов на зв’язок.
– Він із важким пораненням живота, переломом тазу та кінцівок, у комі був доставлений до реанімації Мечникова, – повідомив гендиректор лікарні Сергій Риженко.
Серце матері через океани відчуло лихо. Вона кинула все, діставалася усіма видами транспорту до Дніпра.
Всю дорогу жінка заплющувала очі і молилася, щоб син був живий.
Знайти Романа допомогли волонтери.
Поруч з Романом у цей час була молода лікарка-анестезіолог Яна Токарик, вона виконувала перев’язки, переливала кров і була самою необхідною та найріднішою.
Матір, побачивши сина, впала йому на груди.
– Жити, жити, просто жити, – казала мама, доторкаючись до сина, який лежав весь перев’язаний бинтами до п’ят.
Лікарі висловлюють вдячність волонтерам Мечникова, хто віддає свій час та душу найважчим пацієнтам – Ірина Ванжа, Вікторія Павлова, Тетяна Бондар, Андрій Ісаєв. А також тим, хто перебуває за межами нашої країни та допомагає апаратурою і ліками.
Це і є Україна – коли ми поруч, коли ми разом…
Джерело: Сергій Риженко
Фото: Сергій Риженко