Серце матері через океан відчуло біду: вона примчала у Дніпро, де рятують її пораненого сина

Роману 26 років, він шахтар із Марганця. Був кожного дня на зв’язку з мамою, яка перебувала на заробітках в Америці, тому що вдома, у Марганці, роботи за фахом не було.

П’ять днів тому Роман не вийшов на зв’язок.

– Він із важким пораненням живота, переломом тазу та кінцівок, у комі був доставлений до реанімації Мечникова, – повідомив гендиректор лікарні Сергій Риженко.

Серце матері через океани відчуло лихо. Вона кинула все, діставалася усіма видами транспорту до Дніпра.

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Всю дорогу жінка заплющувала очі і молилася, щоб син був живий.

Знайти Романа допомогли волонтери.

Поруч з Романом у цей час була молода лікарка-анестезіолог Яна Токарик, вона виконувала перев’язки, переливала кров і була самою необхідною та найріднішою.

Матір, побачивши сина, впала йому на груди.

– Жити, жити, просто жити, – казала мама, доторкаючись до сина, який лежав весь перев’язаний бинтами до п’ят.

Лікарі висловлюють вдячність волонтерам Мечникова, хто віддає свій час та душу найважчим пацієнтам – Ірина Ванжа, Вікторія Павлова, Тетяна Бондар, Андрій Ісаєв. А також тим, хто перебуває за межами нашої країни та допомагає апаратурою і ліками.

Це і є Україна – коли ми поруч, коли ми разом…

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко