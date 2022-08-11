Навіть у суворих реаліях війни в Україні рекордними темпами продовжує розвиватися вітчизняна галузь трансплантації. Підтвердження тому – 16 операцій, проведені за минулі 16 днів медиками Волині, Тернопільщини та Львівщини за допомоги та підтримки колег з медзакладів Києва.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного комітету Верховної ради Михайло Радуцький.

– До Волинської обласної клінічної лікарні для проведення операцій приїхали команди з Інституту серця та Київської обласної лікарні, – пише Михайло Радуцький.

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За його словами, печінку, серце і дві нирки взяли за згодою родичів у 50-річної жінки, у якої констатували смерть головного мозку через аневризму аорти.

Повідомляється, що трансплантацію нирок провели киянину і пацієнту з тимчасово окупованої Херсонщини, який з 2019 року був на гемодіалізі. Серце пересадили 29-річному чоловікові з Хмельницької області, він двічі переніс запалення легень, що вплинуло на стан серця.

– У Тернопільській обласній клінічній лікарні від померлого донора трансплантували серце 38-річному пацієнту з Одеси, нирку – місцевій жительці, яка з 2016 року була в листі очікування на операцію, – повідомляє Радуцький.

Він також зазначив, що вперше забір органів провели в Ірпінській міській лікарні, відновленій після окупації ворогом, у пацієнта, який помер від інсульту.

Трансплантацію провели фахівці Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова: нирку та печінку пересадили пацієнтам із Закарпаття та Миколаївщини.

У Першому медичному об’єднанні Львова пересадили чотири органи. Серед пацієнтів – 12-річний хлопець, у якого нирки відмовили після перенесеної ангіни.

На сьогодні операції з пересадки органів в Україні проводять 32 медичні заклади. За даними Українського центру трансплант-координації, загалом з початку року здійснено 182 трансплантації.

Для порівняння: за 6 місяців 2021 року проведено 126 пересадок органів, за весь минулий рік – 306.

Найбільше таких втручань проведено у Першому медичному об’єднанні Львова та Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова.

Джерело: Михайло Радуцький