Україна увійшла до 50 країн, здатних проводити пересадку легень. Операції такого типу вважаються одними з найскладніших. Їх можуть проводити тільки держави з прогресивною і розвиненою медичною системою.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Хоча наша країна тільки на старті свого розвитку в цьому напрямі, від початку 2023 року вже проведено три самостійні операції з пересадки легень, – ідеться у повідомленні.

Водночас, за період з 2021-го по 2023 рік було виконано одну таку операцію, яку вдалося провести завдяки допомозі польських лікарів.

Як зазначив директор директорату директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрелко, досвід України з розвитку системи трансплантації під час активної фази бойових дій можна вважати унікальним. Адже з такими викликами не стикалася жодна з цивілізованих країн.

За словами експертів, для проведення високотехнологічних операцій з пересадки органів має стабільно працювати кожна ланка великого медичного механізму: від лабораторій, операційних і лікарень, що діагностують смерть мозку, до логістичних ланцюжків.

Першу трансплантацію легень було проведено у вересні 2021 року лікарями Територіального медичного об’єднання Львова спільно з польськими колегами. Тоді вдалося подарувати друге дихання львів’янину Віктору Бабію. Чоловік, який до операції майже три роки не виходив із дому, сьогодні живе повноцінним життям.

На початку січня 2023 року трансплантологи львівської лікарні Святого Пантелеймона провели першу самостійну операцію з пересадки легень. Орган отримав 56-річний киянин – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС.

Чоловікові діагностували тотальну бульозну емфізему – захворювання, за якого повітряні кісти заміщують здорову легеневу тканину. Стан був важким. Пацієнт міг самостійно пройти не більше 30 метрів і насилу дихав.

Донором для киянина став 54-річний чоловік, який помер унаслідок інсульту. Після того як лікарі діагностували смерть мозку, його рідні погодилися на забір органів.

У березні 2023 року в Україні свою першу операцію з трансплантації легень провела команда клінічної лікарні Феофанія. Новий орган і шанс на життя отримав 51-річний чоловік, який мав інтерстиціальне захворювання легень, ускладнене легеневою гіпертензією.

Операція тривала 12 годин. Більшість часу реципієнт був підключений до апарату штучного кровообігу ЕКМО. Донором для нього стала 60-річна жінка, якій медики констатували смерть мозку через геморагічний інсульт.

Нині на трансплантацію легень в Україні, за даними Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, очікують понад 40 пацієнтів.

Усі пересадки органів відбуваються в межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я з трансплантації. Тариф за пересадку легень встановлено на рівні 2,6 млн гривень. Усі операції – безоплатні для пацієнтів і повністю покриваються коштом МОЗ.